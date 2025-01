‘Embraer do espaço’: Governo cria estatal para lançar foguetes e satélites

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que cria a Alada, estatal para explorar lançamento comercial de foguetes e satélites privados a partir do Brasil. A Lei 15.083 de 2025 consta na edição de sexta-feira (03) no Diário Oficial da União (DOU).

A companhia vai ser subsidiária da NAV Brasil, estatal criada em 2019 para desenvolver sistemas de navegação aérea para venda ao setor privado de aviação (até então, responsabilidade da Infraero). A companhia é vinculada ao Ministério da Defesa.

Nova estatal brasileira quer surfar na onda de lançamentos privados de foguetes e satélites

O foco da Alada é pesquisa, desenvolvimento e comercialização de tecnologias aeroespaciais. E seu objetivo é fortalecer a atuação no Brasil no setor para que o país participe de maneira mais ativa no mercado internacional de satélites e lançamentos espaciais.

Traduzindo: a empresa vai tentar atrair recursos privados ao abrir para o mercado global os serviços de lançamento de foguetes e satélites a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.

a empresa vai tentar atrair recursos privados ao abrir para o mercado global os serviços de lançamento de foguetes e satélites a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Vale mencionar: o mercado de lançamentos privados passa por expansão graças a empresas como SpaceX e Blue Origin.

Empresas como SpaceX impulsionam expansão de mercado de lançamentos privados de foguetes e satélites (Imagem: rafapress/Shutterstock)

Entre as funções estratégicas que a subsidiária poderá desempenhar, estão:

Desenvolvimento e comercialização de tecnologias para navegação aérea e espacial;

Pesquisa e certificação de equipamentos aeroespaciais;

Proteção e gestão da propriedade intelectual de inovações na área;

Apoio ao Comando da Aeronáutica em projetos para melhorar o controle do espaço aéreo;

Gestão e operação de redes de satélites.

A Veja aponta que o projeto da Alada não esclarece quanto custará nem quantos funcionários terá. “Na justificativa ao Congresso [que aprovou em dezembro a criação na estatal], o governo diz que a empresa poderá contratar pessoal por tempo de até quatro anos para implantar a companhia, além de receber servidores civis e militares de outros órgãos.”

Leia mais:

Anel metálico gigante que caiu no Quênia é peça de foguete, revela análise

Base de Alcântara: 10 curiosidades sobre o centro de lançamento

Por que a Base de Alcântara é um ponto estratégico para lançamentos espaciais?

Vantagens e desvantagens

A Base de Alcântara é o centro de lançamento com maior potencial no Brasil (Imagem: Warley de Andrade/TV Brasil)

Por um lado, a reportagem diz que o Brasil seria competitivo ao compensar a defasagem no desenvolvimento de foguetes com vantagens estratégicas. Quais vantagens? As seguintes:

Alcântara é considerada um dos pontos mais favoráveis do mundo para lançamentos espaciais ; Sua proximidade à linha do Equador reduz o consumo de combustível para colocar objetos em órbita;

é considerada para ; Tecnologia brasileira de satélites para monitoramento de biomas é referência global em políticas ambientais.

Por outro lado, a reportagem frisa que o orçamento brasileiro é “um tanto modesto” em comparação aos investimentos bilionários (em dólares) de potências como Estados Unidos, China e Índia. “Em 2024, a Agência Espacial Brasileira (AEB) recebeu R$ 135 milhões para custeio direto das operações, chegando a R$ 600 milhões com verbas de fundos científicos e parcerias internacionais.”

O post ‘Embraer do espaço’: Governo cria estatal para lançar foguetes e satélites apareceu primeiro em Olhar Digital.