‘Emilia Pérez’ remove Karla Sofía Gascón de campanha pelo Oscar após polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de melhor atriz por “Emilia Pérez”, foi removida do conteúdo publicitário da Netflix divulgado para o filme após sucessivas polêmicas. Apesar de ser protagonista do musical, ela não figurava em nenhuma das cenas usadas para promover “Emilia Pérez” aos votantes da Academia.

A arte divulgada pelo roteirista Sam Herbs cita as 13 indicações ao Oscar -inclusive nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional-, mas ignora a de Gascón a melhor atriz.

Segundo o portal The Hollywood Reporter, além de ser removida da publicidade do filme, ela também não participará dos eventos da campanha de “Emilia Pérez” pelo Oscar, em Los Angeles.

Nas últimas semanas, foi alvo de críticas por postagens antigas feitas no X. Publicações com declarações racistas e xenofóbicas vieram à tona, e Gascón excluiu seu perfil na rede social. Pouco antes, havia acusado “pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres” de armarem uma campanha difamatória contra ela.

O cineasta francês Jacques Audiard e as atrizes Selena Gomez e Zoe Saldaña vão representar o filme sem Gascón em eventos organizados pela American Film Association (AFI). Ela também não comparecerá com o elenco ao Critics Choice Awards.

Ainda segundo o portal americano, a atriz continua conduzindo entrevistas com a mídia e se manifestando nas redes sociais sem consultar a Netflix, distribuidora de “Emilia Pérez” nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido.

“Assumiram que alguns tuítes, nos quais eu destacava a hipocrisia, o racismo e a maldade que existem no mundo, eram meus sentimentos pessoais, e não uma denúncia. Acreditaram que uma piada exagerada fosse um ataque à uma instituição”, escreveu a atriz no Instagram.

A rodada final da votação do Oscar começa na próxima terça-feira (11), e a premiação ocorre no dia 2 de março.

