Emissoras de TV e rádio da Espanha entram com ação contra Meta e pedem quase R$ 1 bi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Emissoras de televisões e rádio entraram com uma ação contra a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, por concorrência desleal e pedem mais de 160 milhões de euros (R$ 988,22 milhões).

Segundo informações da agência de notícias EFE, a ação foi protocolada na quinta-feira (24) por integrantes da Uteca (União de Televisões em Aberto, em tradução livre) e da AERC Radio Value (Associação Espanhola de Rádio) como as emissoras Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, Cope, RAC1 e Onda Cero.

As empresas acusam a Meta de descumprir sistematicamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados entre 2018 e 2023, o que levou a big tech a ter “vantagem ilícita na comercialização de publicidade online segmentada e personalizada”.

No ano passado, a AMI (Associação dos Meios de Informação) da Espanha também entrou com um processo contra a Meta pelo mesmo crime. Os grupos Prisa, que publica o jornal El País, e Vocento, dona do jornal ABC, estão entre os signatários da ação.

No processo, a Uteca e a AERC Radio Value aponta que a Meta usou a base de dados de suas plataformas para realizar vendas personalizadas no mercado publicitário e obter vantagem na comercialização de anúncios sobre os concorrentes.

As plataformas da Meta detinham 44% do mercado publicitário espanhol em 2022, segundo dados obtidos pela EFE.

A dona do WhatsApp e Facebook contestou o processo movido pela AMI e afirmou que o caso não deveria ser julgado na Espanha, já que a empresa tem sede na Irlanda. Um juiz de um tribunal de Madri negou o argumento da empresa e manteve o processo, que ainda está em andamento.