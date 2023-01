Emocionado, Lula recebe faixa presidencial das ‘mãos do povo’

Marcando simbolicamente o início do seu mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a faixa presidencial no final da tarde deste domingo (1). A faixa foi entregue ao presidente por um grupo de pessoas formado por uma criança, um homem negro, uma, mulher, um indígena, uma pessoa com deficiência e até de sua cadelinha que o acompanhou na subida da rampa do Planalto.

Conheça o grupo:

– Francisco, 10 anos, mora em Itaquera, periferia de São Paulo

– Aline Sousa, tem 33 anos, 3ª geração de catadora da família

– Cacique Raoni Metuktire, líder indígena, 90 anos

– Weslley Viesba Rodrigues Rocha, 36 anos, é metalúrgico do ABC

– Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, professor de Letras

– Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira

– Ivan Baron, jovem nordestino referência na luta anticapacitista

– Flávio Pereira, 50 anos, artesão

Em seu discurso de posse, Lula falou sobre mudança. “Quando fui eleito presidente pela 1ª vez, ao lado do José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais. O direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, saúde e educação”, disse Lula.

O presidente citou realizações dos seus dois primeiros mandatos e afirmou que, diante do avanço da miséria e regressão da fome, é preciso repetir o discurso de 20 anos atrás. Sem citar nominalmente o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula destacou que o governo adversário destruiu as políticas públicas do País e dilapidou as estatais e os bancos públicos, nos quais os recursos “foram raptados para saciar rentistas”.

De acordo com o presidente, sua missão mais importante será “honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro nem em sua capacidade de superar os desafios”. “Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos der reconstruir este país”, concluiu Lula.