Emocionado, Marcos Victor atribui prêmio de melhor em campo aos companheiros: “Sem eles não teria conseguido”

De volta após o empréstimo ao Athletico Paranaense, o zagueiro Marcos Victor foi o titular do Bahia no empate em 0 a 0 diante do Jacuipense, na tarde deste domingo (12), no Carneirão, em jogo válido pela primeira rodada do Baianão 2025.

Eleito o melhor em campo pela transmissão da TVE e pelo voto dos torcedores, o zagueiro atribuiu seu desempenho na partida aos companheiros de Bahia.

“Quero agradecer a Deus por ter jogado os 90 minutos e estar de volta ao Bahia, esse grande clube. Queria agradecer aos moleques [do sub-20], sem eles eu não teria conseguido ser o melhor em campo”, disse o jogador.

Bastante emocionado, Marcos também agradeceu à torcida tricolor.

“A torcida nos apoiou nesse jogo difícil, um campo muito pesado, mas conseguimos conquistar um ponto. Agora vamos para a Fonte Nova buscar o triunfo”, destacou o jovem zagueiro.

O Bahia retorna a Salvador ainda na noite deste domingo (12), e volta aos treinos na próxima terça-feira (14). Como próximo adversário, o Tricolor terá pela frente o Atlético de Alagoinhas, na quinta-feira (16), às 21h30, na Fonte Nova.