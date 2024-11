O cantor MC Juninho, destaque na música gospel nacional, realizou a gravação de seu DVD em Feira de Santana, Bahia.

Em suas redes sociais, ele compartilhou a emoção do momento, escrevendo: “Novas histórias, Mesmas Origens. Gratidão a todos vocês que aceitaram fazer parte da realização do meu sonho. Em breve vocês poderão reviver esse momento incrível da minha carreira!”

A noite contou com a participação especial de artistas do gospel, como Luã Freitas, Brunno Ramos, Rudney, Tiel Santos e Bruno Vinicius, que se uniram a MC Juninho para um show de fé e adoração. Cada convidado trouxe sua marca, agregando ainda mais intensidade ao projeto.

O DVD, aguardado com expectativa, promete ser um marco na carreira do cantor, que vem conquistando cada vez mais espaço e admiradores pelo país.

The post Emocionado, MC Juninho comemora gravação de DVD: ‘Gratidão a Todos Vocês’ appeared first on Fuxico Gospel.