Empate contra a Venezuela virou normal

Até quando os resultados negativos da seleção brasileira serão tratados como decepções? Essa é uma pergunta necessária a ser feita depois do início deste segundo turno das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Quando o Brasil se classificar para Copa, e vai, teremos nos registros que os dois jogos contra a Venezuela, a única seleção da América do Sul que jamais foi a uma Copa do Mundo, terminaram sem uma vitória para a seleção brasileira.

A pergunta é: Isso já não virou normal? Veja bem, a conquista da Copa já parece bem distante, mas resultados em amistosos e principalmente o desempenho da seleção brasileira mostra que já virou normal empatar contra a Venezuela. É verdade, se Vinicius Júnior tivesse marcado gol de pênalti o Brasil teria conquistado os três pontos. Mas não marcou, e esse “se” fica no imaginário do torcedor.

WhatsApp

Qual foi a última vez que você realmente teve prazer em ver a seleção brasileira? Será que ainda não colocamos muita expectativa nesse time e nessa geração? O fato é que resultados como o desta quinta-feira com a Venezuela se tornaram normais, e o quanto antes o torcedor que ainda se importa com a seleção se acostumar com isso, melhor para a própria saúde. Infelizmente, esta é a nossa nossa realidade no momento.