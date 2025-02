Emprego: DF tem 228 vagas abertas nesta 2ª e salários de até R$ 4.083

A segunda-feira (10/2) no Distrito Federal começa com 228 vagas de emprego disponíveis nas agências do Trabalhador. Os postos abertos são para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência na área desejada. Os salários chegam a R$ 4.083, com benefícios inclusos.

A vaga com maior remuneração do dia é para o cargo de administrador, com local de trabalho no Lago Norte. Há quatro oportunidades para pessoas com ensino médio completo e experiência prévia na função.

Já o cargo com mais vagas disponíveis é o de auxiliar de limpeza, sem local de trabalho fixo. Há 30 vagas para candidatos com, ao menos, ensino fundamental incompleto. Não é necessário ter experiência na área. E a remuneração é de um salário-mínimo (R$ 1.518).

Confira aqui a lista completa de vagas com os respectivos detalhes

Para se candidatar a uma delas, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do Trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja de interesse, o cadastro vale para oportunidades futuras, pois o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil procurado pelas empresas.

Empregadores que desejarem oferecer vagas ou usar o espaço das agências do trabalhador para fazer entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades de atendimento ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Também é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília