Emprego no setor industrial não cai há um ano, segundo CNI

O mercado de trabalho industrial no Brasil continua a apresentar sinais de crescimento, conforme revelado pela mais recente pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O setor tem mantido uma trajetória positiva, sem registrar quedas no emprego há um ano. Entre agosto e setembro, houve um aumento de 0,2% na criação de vagas, e nos nove primeiros meses de 2024, o emprego cresceu 2,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Além disso, a massa salarial dos trabalhadores da indústria de transformação subiu 0,4% após oscilações entre janeiro e setembro, acumulando um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior.

Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, destaca que os indicadores gerais são mais positivos do que em 2023, apesar de algumas estabilidades e quedas entre agosto e setembro. Os dados mostram um bom momento para a indústria em 2024, com indicadores significativamente mais elevados em comparação ao ano passado. No entanto, o faturamento real recuou 1,7% entre agosto e setembro, mas ainda assim houve um avanço de 8,5% no acumulado de janeiro a setembro em relação a 2023.

O número de horas trabalhadas na produção caiu 0,8% na passagem de agosto para setembro, mas subiu 6,3% em comparação ao mesmo período de 2023, registrando um avanço anual de 3,99%. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que a indústria criou mais de 405 mil novos postos de trabalho, com 57,4% das vagas ocupadas por jovens entre 18 e 24 anos.

Publicado por Luisa Cardoso