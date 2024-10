Empreiteiro ostentação dá golpe e torra dinheiro de vítimas no Caribe

Com a habilidade de mudar de aparência constantemente, um estelionatário escolheu um dos balneários mais procurados no litoral de Santa Catarina para aplicar uma onda de golpes. Dezenas de pessoas que sonhavam em ter uma casa em Penha, município praiano conhecido por abrigar o parque de diversões Beto Carrero World, amargaram prejuízos de até R$ 100 mil após comprar casas e terrenos que nunca existiram.

A Polícia Civil catarinense acumula ocorrências registradas por investidores que cruzaram o caminho de Alaim Domingos da Silva, 55 anos. Ao se apresentar como empreiteiro, o golpista oferecia terrenos com excelente localização, ou ainda lotes com casas geminadas. Para atrair os compradores, o suposto empreiteiro oferecia preços atrativos, abaixo do mercado imobiliário na região. Em questão de dias, o golpista enviava o contrato para que fosse feita a assinatura e todos os trâmites cartorários.

Após a vítima dar um sinal, assinar os contratos e registrar firma, Alaim esperava a quitação total da compra, que chegava a R$ 100 mil e depois, desaparecia. O suposto empreiteiro deixava de responder às mensagens, ligações e e-mails. Em alguns casos, trocava de telefone e, claro, de aparência. Em várias fotos publicadas em grupos de WhatsApp, o golpista aparece calvo, depois de peruca, e também deixava a barba, ou a tirava por completo.

Veja imagens do empreiteiro ostentação curtindo no Caribe:

Golpe e ostentação

A coluna conversou com a dentista Maria Aparecida da Silva Santos, 36 anos, que perdeu R$ 70 mil ao fechar negócio com o estelionatário. “Era todo o dinheiro que havia juntado para conquistar o sonho de ter a minha casa própria em Penha. Eu o conheci por meio de outras pessoas e conversamos pelo telefone. Tudo foi muito rápido”, disse.

Segundo a vítima, em 3 de setembro, ela fez um Pix com entrada de R$ 5 mil e assinou o contrato enviado pelos Correios e, três dias depois, efetuou o pagamento total de outros R$ 65 mil. “A previsão da entrega da casa seria 15 de outubro, mas ele desapareceu e nunca mais respondeu. A suspeita é que tenha vendido o mesmo terreno para várias pessoas. Não sabem sequer se a propriedade era, de fato, dele”, disse.

A coluna teve acesso a uma série de imagens do suposto empreiteiro aproveitando todos os pontos turísticos do Caribe, na paradisíaca Punta Cana, na República Dominicana. Passeios em lancha, baladas em boates badaladas e mergulhos com golfinhos fizeram parte do roteiro de diversões do estelionatário. A reportagem tentou entrar em contato com Alaim da Silva, mas ele não atendeu e nem retornou as ligações. O espaço permanece aberto para manifestações.