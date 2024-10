Empresa aérea confirma morte das cinco pessoas que estavam em avião que caiu no Vale do Paraíba

Um trágico acidente aéreo resultou na morte de cinco pessoas em Santa Branca, localizada na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba. A queda de um avião de pequeno porte ocorreu em meio a um forte temporal, quando a aeronave, que transportava cinco ocupantes, colidiu com um morro e pegou fogo após o impacto. A confirmação das mortes veio da empresa Abaeté Aviação, que operava a aeronave. A companhia informou que não havia sobreviventes e está prestando assistência às famílias das vítimas. Os ocupantes da aeronave eram todos colaboradores da empresa, incluindo o comandante, um piloto, uma médica, um enfermeiro e um mecânico.

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (23), às 18h39, na divisa entre Paraibuna e Santa Branca. O voo, que tinha decolado de Florianópolis, em Santa Catarina, às 16h51, estava a caminho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A aeronave envolvida no incidente era um Embraer-121 Xingu, fabricado em 1982, que possuía documentação em dia e autorização para operações de táxi aéreo.

Ainda não se sabe a causa, e a empresa está colaborando com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes. A localização dos destroços, em uma área de mata densa, dificultou o acesso dos bombeiros e da Defesa Civil, que precisaram se deslocar a pé para chegar ao local. Moradores da região relataram ter testemunhado a queda da aeronave.

*Reportagem produzida com auxílio de IA