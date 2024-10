Empresa apresenta recurso em licitação de hospital na Bahia; saiba mais

A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área de Saúde (FABAMED) apresentou recurso administrativo no processo de licitação para definir uma empresa para gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), no norte da Bahia.

Segundo publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (22), a entidade propôs o recurso na licitação, que foi iniciada em abril deste ano. O processo é o segundo iniciado pela Secretaria de Saúde no equipamento. Em novembro de 2023, o órgão anunciou um conjunto de seleções públicas, onde uma delas correspondia ao equipamento do norte baiano.

Ainda neste ano, quem fazia a gestão da unidade de saúde era a Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID). O processo acontece em meio a obras e reformas de ampliação que acontecem no equipamento hospitalar, que tem previsão de entrega e inauguração entre o começo de novembro e dezembro, conforme foi adiantado a reportagem do Bahia Notícias pela titular da Sesab, Roberta Santana.

O HRJ receberá 178 leitos, dentre eles, 10 leitos de UTI Pediátrica, 10 UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco) e cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca). Estão sendo investidos pelo Governo da Bahia, somente na parte física, cerca de R$ 52 milhões, segundo divulgado pela Sesab.

A nova construção em Juazeiro abrigará novo prédio, com cinco pavimentos, com emergência geral (masculina e feminina) e obstétrica, centro cirúrgico e obstétrico e leitos de internação clínica, obstétrica e pediátrica, além de farmácia satélite, postos de enfermagem, rouparia, salas de coleta, laboratório de análises clínicas e banco de leite, entre outras estruturas.

OUTRO RECURSO

Outra publicação do DOE tratou de um recurso em um processo para selecionar a organização para administrar o Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Mairi, na região da Bacia do Jacuípe.

Segundo a publicação, a Central de Aquisições e Contratações julgou como procedente em parte o recurso interposto pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde.