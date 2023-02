Empresa de Ariel Tomat, ‘Finish My Condo’ assina reformas das coberturas e imóveis de luxo mais valiosos de Miami

Guarde este nome: Ariel Tomat. O argentino de Rosário se tronou um dos maiores empresários de Miami, e é o nome por trás da Finish My Condo, uma empresa completa quando o assunto é reformar imóveis de luxo, sejam eles novos ou usados, no badaladíssimo estado da Flórida.

Com muito trabalho e ousadia, o argentino sempre esteve à frente do seu tempo e construiu uma imagem de competência e eficiência na entrega dos serviços aos seus contratantes. Sua marca foi consolidada como uma incrível empresa de “stress zero”.

Se toda empresa é sinônimo de algo, a Finish My Condo (FMC) é sinônimo de credibilidade, versatilidade, boas recomendações e soluções de ‘A a Z’. A proposta da empresa de Ariel Tomat é que o interessado em adquirir um imóvel na Flórida possa ter a melhor experiência possível na reforma de seu imóvel, sem precisar se deslocar até os EUA.

O modelo de atuação único da Finish My Condo é amplamente elogiado por arquitetos e decoradores do mundo todo, pois as reformas são feitas em conjunto com esses profissionais e muitas vezes por vídeo. Os clientes são os mais satisfeitos, pois não precisam ter custos extras no deslocamento dos responsáveis pelos projetos de arquitetura e/ou decoração dos imóveis.

A visão de Ariel Tomat inovou o ramo da construção civil e modernizou a velha compra de imóvel, que atualmente, pode ser feita à distância de qualquer lugar do mundo. Além disso, a FMC oferece o apoio de uma equipe de multiprofissionais que cuida de todos os detalhes (inúmeros, por sinal) para que o imóvel seja entregue quando estiver definitivamente à gosto do cliente, com as mais modernas soluções e lançamentos do mercado de luxo.

Para Ariel, a Finish My Condo alcançou a excelência porque soube identificar a razão pela qual ela foi criada. “Somos pessoas comuns que trabalham com sonhos extraordinários. Nos tornamos o primeiro lugar em reformas de luxo em Miami pois trabalhamos o detalhe, o acabamento dos sonhos!”, conta Ariel.

A renomada empresa Finish My Condo, tornou-se um dos ícones da construção de luxo em Miami e assina as reformas das coberturas e imóveis mais valiosos da cidade. Os funcionários são treinados para atender clientes de todas as partes do mundo, como os brasileiros, que são atendidos em português. Inclusive, os clientes do Brasil estão entre os principais.

A empresa é pioneira em tecnologia, especializada em gerenciamento de projetos, serviços de arquitetura e engenharia, automação em iluminação e climatização, automação em sistema de som, marcenaria, pisos, e está continuamente se atualizando para que seus clientes sejam os primeiros a receber as novidades do setor.

O visionário Ariel tem grande expertise no ramo de reforma e acabamento de luxo, e é especialista em tratar cada negócio com prioridade e exclusividade. “Não importa a finalidade do imóvel; se ele será para moradia, temporada ou investimento. Em geral as pessoas buscam o que é bonito, chique, aconchegante e com aquele toque final que deixa o lugar único. Nesse quesito somos especialistas”, explica Ariel.

“A Finish My Condo atua há mais de 20 anos na Florida e é a solução ideal para o cliente que exige um elevado grau de excelência e nenhum tipo de contratempo”, finaliza o empresário.