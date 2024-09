Empresa de irmão de secretária troca 1 lote por 43 de prefeitura em Tocantins. Entenda

A empresa de um parente da secretária de Administração de Araguaína (TO) recebeu da prefeitura local 43 lotes que foram alienados do patrimônio municipal. A ação de permuta aconteceu entre a Cecil Empreendimentos Imobiliários Ltda e a Prefeitura de Araguaína. A Cecil pertence a Roberto Paulino, irmão da Rejane Mourão, secretária na gestão do prefeito Wagner Rodrigues (União Brasil).

Araguaína é um dos municípios mais ricos de Tocantins. Em 2023, teve produto interno bruto (PIB) de R$ 5,2 bilhões, o segundo maior do estado, perdendo apenas para a capital, Palmas (R$ 10,3 bilhões), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em outubro de 2023, a prefeitura publicou uma Lei Complementar que tratava da desafetação das terras. A norma autorizou Wagner Rodrigues a utilizar os lotes referidos para oferecer “em troca” de imóveis que fossem desapropriados para atender a finalidades da administração.

A ação é prevista em lei e, segundo a norma assinada por Wagner Rodrigues, seguiu as determinações de avaliação prévia das terras. Porém, a suspeita de que houve algum tipo de favorecimento surgiu quando todos os 43 lotes foram direcionados para a empresa de Paulino.

Prefeito é acusado de nepotismo após criar cargo para nomear parente

Negociação da permuta A transação entre a empresa e a prefeitura foi homologada no Tribunal de Justiça do Tocantins em agosto de 2023. O documento que trata da permuta mostra que Paulino trocou um imóvel situado no Setor Morada do Sol — considerado um bairro simples da região — pelos 43 lotes que ainda seriam desafetados pela prefeitura meses depois.

A negociação informa que o imóvel de Paulino, com 27.789 m², foi avaliado em R$ 2,81 milhões. Já os lotes a serem desapropriados — situados em diversos setores da cidade, sendo alguns em bairros nobres como o Bairro Cimba e o Bairro Jardim Boa Sorte — foram avaliados em R$ 2,25 milhões.

“A diferença de valores, R$ 555,24 mil, será deduzidos na forma de compensação com débitos ao segundo acordante [Cecil Empreendimentos Imobiliarios Ltda] referentes a tributo e taxa (IPTU e taxa de lixo)”, detalha o documento.

A troca foi autorizada pela Justiça sob a condição de que os lotes públicos tivessem a alienação autorizada pelo Poder Legislativo — o que aconteceu meses depois.

O que diz a prefeitura Procurada, a prefeitura informou que, em 2022, com o intuito de realizar uma obra urbana denominada Parque Raizal, “precisou desapropriar uma área pertencente à empresa Cecil Empreendimentos Imobiliários Ltda”.

“A área, de 27.789,36m², localizada no Loteamento Morada do Sol, foi avaliada tendo por base os valores venais e comercias, sendo efetuada a permuta por áreas equivalentes. Todos os lotes oferecidos na permuta foram devidamente analisados por técnicos avaliadores concursados da Prefeitura”, disse, em nota.

A prefeitura frisou que todo o processo “se deu de forma transparente, sendo obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

O que diz a empresa A reportagem procurou Roberto Paulino, dono da Cecil Empreendimentos Imobiliários Ltda. e irmão da secretária de Administração. Porém, até a mais recente atualização deste texto, não obteve retorno.

O espaço segue aberto para futuras manifestações.