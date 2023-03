Empresa é flagrada jogando entulho em via pública de Itamaraju

Em tempos onde o clima vem sofrendo variações e promovendo catástrofes naturais, são efetuados estudos que demonstram os impactos dos seres humanos no meio ambiente.

No entanto, a educação de muitos não se atentam para os problemas vividos nos últimos tempos, com situações de alagamento, tempestades, tremores de terra em locais outrora insólitos.

Mesmo diante desta narrativa é possível registrar pessoas que agem de forma irresponsável, espalhando lixo e detritos em locais, que prejudicam o meio ambiente, criando assim danos a todos.

Moradores da região do BNH em Itamaraju, são vítimas desse tipo de situação, onde o lixo está sendo depositado num local de utilização coletiva (tem planejamento de praça pública).

Alguns moradores registraram e denunciaram a prática, onde veículos de empresa trazem parte do lixo, mesmo após terem conhecimento que os setores da prefeitura efetuaram a limpeza.

Os residentes do BNH, flagraram o momento que um caminhão depositava os detritos, sendo também notificada a placa do veículo e posteriormente aos canais oficiais da prefeitura de Itamaraju. Na tentativa de impedir que a prática perdure.

A administração municipal afirmou que tem efetivado a coleta, no entanto, rapidamente a sujeira é registrada.

Agora os moradores afirmam que estão vigilantes e sempre que for despejado lixo irão registrar e denunciar. A gestão municipal tenta elaborar uma medida punitiva para as pessoas que estão efetuando a prática irresponsável, no descarte do lixo.

Em casos de reincidência os envolvidos poderão sofrer pena de multa por crime ambiental como prevê a lei 9.605/1998. A medida é uma tentativa de frear ações desrespeitosas. Por trazer péssimo aspecto, mau cheiro e pode atrair vetores de doenças.