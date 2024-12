Empresa pivô em esquema apurado pela Overclean fez obra que beneficiou fazenda de pai de Elmar Nascimento

No centro das investigações da Operação Overclean, deflagrada nesta terça-feira (10), a empresa Allpha Pavimentações e Serviços de Construções LTDA foi apontada como a realizadora de uma obra em Campo Formoso, no Piemonte Norte do Itapicuru, que beneficiou o pai do deputado federal baiano Elmar Nascimento (União).

Segundo o UOL, a obra, que custou R$ 12 milhões, passa pela propriedade de José Aluizio Nascimento, pai de Elmar. A fazenda fica no meio do caminho dos oito quilômetros que separam a sede de Campo Formoso e o povoado de Limoeiro. O trecho foi asfaltado com recursos da estatal Codevasf [Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco] cuja influência na Bahia é atribuída a Elmar Nascimento.

Os recursos para a obra foram indicados por Elmar Nascimento e liberados no dia 14 de dezembro de 2022, cinco dias antes de o Supremo Tribunal Federal (STF), proibir as emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto.

Ao UOL, Elmar declarou que a obra beneficia moradores do povoado de Limoeiro e trabalhadores da mineradora Ferbasa, que passam de ônibus diariamente pelo trajeto.

O convênio para a obra que passa pela fazenda do pai de Elmar foi assinado em 15 de dezembro por duas pessoas ligadas ao deputado: o superintendente da Codevasf em Juazeiro, Miled Cussa Filho; e o prefeito de Campo Formoso e irmão, Elmo Nascimento (União).

Nesta terça, um primo de Elmar Nascimento e vereador reeleito em Campo Formoso foi preso no âmbito da operação Overclean, que apura desvios de recursos através de emendas parlamentares via Departamento de Obras contra a Seca (DENOCS) na Bahia. Neste ano, o grupo é suspeito de movimentar em torno de R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos.