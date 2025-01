Empresa propõe fusão com Tiktok para evitar banimento da rede social nos EUA

O futuro do TikTok nos Estados Unidos ainda é incerto. Recentemente, o presidente Donald Trump assinou um decreto que adia em 75 dias o banimento da plataforma no país, mas a situação está longe de ser resolvida.

Agora, uma startup norte-americana de mecanismos de busca se apresentou como possível compradora da ferramenta. A Perplexity AI revisou a proposta de fusão que havia apresentado à ByteDance, controladora chinesa da rede social.

Proposta não prevê a venda da plataforma chinesa

A proposta prevê que a ByteDance venda o TikTok nos EUA para os investidores da Perplexity, o que daria aos atuais sócios da rede social participação na nova empresa, que seria chamada de “NewCo”. A negociação, no entanto, não incluiria o algoritmo de recomendação principal da plataforma.

De acordo com a Euronews, o governo dos EUA ficaria com até 50% da nova empresa em uma futura oferta pública inicial (IPO) de ações. Isso é exatamente o que Trump defendeu para manter a atividade da plataforma no país.

Perplexity propôs criação de nova empresa chamada de “NewCo” (Imagem: Camilo Concha/Shutterstock)

A Perplexity AI ainda se ofereceu para ser adquirida pela holding se seus próprios investidores receberem uma distribuição do patrimônio da NewCo. A empresa acredita que a proposta pode ser aceita pelos chineses, uma vez que não se trata de uma venda, mas sim de uma fusão.

O TikTok não se pronunciou oficialmente sobre o assunto até o momento. Lembrando que, desde o início do impasse, a ByteDance e o governo da China descartam qualquer possibilidade de venda da rede social nos EUA.

Proposta visa evitar banimento do TikTok nos EUA (Imagem: LanKS/Shutterstock)

Rede social chegou a ser retirada do ar

O prazo inicial para que o TikTok evitasse o banimento da rede social nos EUA acabou em 19 de janeiro.

A justiça do país, então, determinou a interrupção das operações, medida que foi revertida pelo decreto recente de Trump.

O principal impasse é em relação ao uso feito dos dados coletados pela plataforma, que seriam enviados para o governo da China, representando um risco para a segurança nacional norte-americana.

Por isso, o TikTok está sendo pressionado para vender as operações para um dono dos EUA, o que não aconteceu até agora.

A empresa chinesa e o governo do país asiático contestam as alegações e acusam os norte-americanos de ferirem os princípios da concorrência justa.

O TikTok está avaliado entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões (entre R$ 244 bilhões e 305 bilhões).

