Empresária expõe prejuízo e acusa GR6 Eventos: “Já existia a má-fé”

Uma empresária está acusando a GR6 Eventos de dar um prejuízo milionário, avaliado em mais de R$ 1,2 milhão. Para a coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, Andrea de Fátima Rabelo, da Lera Music Produções, afirmou ter contratado os MC’s Hariel, Poze, IG, Marks, PH e Ryan SP, para um show que aconteceria no sábado (2/11), no Marina Park, em Fortaleza, no Ceará. No entanto, foi surpreendida com o cancelamento do evento poucas horas antes.

“Me informaram uma hora antes de abrir os portões. Gastei com estrutura, com tudo que foi colocado no espaço para fazer o evento. Foi muito dinheiro! Só de cachê foi em torno de R$ 400 mil e mais R$ 88 mil com a produção do Ryan. Tava tudo pago, hospedagem, aérea, tudo! E agora eu tenho que arrumar dinheiro pra pagar”, explicou Andrea.

Segundo a contratante, houve uma falha na comunicação com a equipe, que impossibilitou de emitir as passagens de volta dos artistas, embora estivesse disponível até para alugar um jatinho:

“O que eu tô querendo mostrar é que já existia a má-fé deles. Porque o no [da festa] Let’s Go, ganhou uma proporção muito grande no Ceará. Era uma festa para 12, 13 mil pessoas. Ia seguir das 17h até às 7h do dia seguinte. Estava sendo um evento muito falado. Acho que teve esse problema, justamente, porque eles [GR6] cresceram o olho”, completou.

Rabelo esclareceu que Let’s Go foi sugerido pela própria GR6, por conta do single, com o mesmo nome, lançado pelo DJ GBR, MC Ryan SP e Mc IG, em 2022:

“Falaram que nome era patenteado já, que a gente usou [sem autorização]. Não usamos, eles autorizaram. Contratamos todos os artistas que estavam nessa música, porque estava em alta. Agora estão falando isso… pra amedrontar, pra colocar medo na gente, que eles podem entrar com uma ação por causa do nome. Mas, eles autorizaram, sim”, ressaltou.

Andrea reforçou que a GR6 alega que a logística não foi cumprida, embora tenha recebido o comunicado de que Ryan não iria mais fazer o show após o episódio de violência doméstica contra Giovanna Roque vir à tona.

A empresária ainda lembrou que as passagens e a hospedagem de Poze e sua equipe também já estavam pagas, mas a Mainstreet, responsável pela carreira do rapper, divulgou um comunicado informando que ele não esteve na festa por motivos pessoais. O MC e a esposa estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e sofreram um mandado de busca e apreensão na último sexta-feira (1º/11).

“O que mais me causou transtorno foram eles falarem que eu não emiti as passagens aérea. E nos contratos está que eu estou devendo a GR6. Eu não devo nada a eles. Ficou pendente a volta. Pedimos para eles irem, que compraríamos lá. Eram 2, 3h da madrugada, e a gente se humilhando para os produtores e o diretor geral da GR6 para enviar os nomes pra gente comprar a volta e eles não fizeram questão de nada. E nunca me procuraram para me ressarcir do show que foi cancelado com tudo ok”, pontuou.

Andrea Rabelo lembrou que a Let’s Go foi marcada por conta de uma alternativa oferecida pela GR6, depois de MC Ryan SP cancelar um show, também em cima da hora, em 2022. Na ocasião, ela garantiu não ter recebido de volta o valor do cachê e, em contrapartida, ofereceram uma nova data no intuito de cobrir o primeiro dano, que a contratante afirma ter sido em torno de R$ 600 mil.

“A GR6 nunca reembolsou meus prejuízos, nada. Eu fui até eles [no escritório em São Paulo], porque é o tempo todo dando desculpas. Tanto a advogada, quanto a pessoa que vendeu [os shows] pra gente. [Falaram] que tinham enviado uma nova data, isso e aquilo, mas nunca aconteceu o show e nunca procuraram a gente para reembolsar o prejuízo”, concluiu.