Empresária judia é alvo de ataque antissemita na Bahia; veja vídeo

Uma comerciante judia em Arraial d’Ajuda, na Bahia, foi alvo de um ataque antissemita em sua loja na noite de sexta-feira, 2. A denúncia foi feita pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) após um vídeo do incidente circular nas redes sociais. No vídeo, é possível ver uma mulher insultando Herta Breslauer, chamando-a de “sionista” e “assassina de crianças”. A agressora também quebra os produtos da comerciante. Durante a gravação que Herta fez enquanto era agredida, a mulher gritava: “Eu vou te pegar, maldita sionista”. A identidade da agressora não foi revelada, mas Herta registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Conib e a Sociedade Israelita da Bahia divulgaram uma nota condenando o ataque, afirmando que a comerciante foi agredida “simplesmente por ser judia”. A Conib também pediu que o caso seja investigado como um crime de ódio e siga o devido processo legal. A nota enfatizou a necessidade de acabar com essa situação para evitar consequências ainda mais graves. Confira o vídeo:

*Reportagem produzida com auxílio de IA