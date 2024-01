Empresária relata crescimento positivo após consultorias do Sebrae

Pillar Toneto, proprietária da DIFLOR Boutique, participou do Projeto Comércio Digital e avalia mudanças na sua loja em Posto da Mata

Nascer com o perfil empreendedor é o sonho de muitos empresários. Pillar Toneto Porto nasceu com esse dom natural e seu mundo se abriu para o comércio desde a infância, fazendo o que mais gostava. Enquanto conversava com as pessoas, empreendia. Ela acompanhava os pais que, desde cedo, partilhavam com a filha o poder de uma boa negociação, atendimento e outros ensinamentos. Pillar cresceu nesse universo do empreendedorismo e, há 13 anos, abriu a sua loja de roupas, a DIFLOR Boutique, em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa.

Mesmo com muitos desafios, a empresária sempre buscou inovar e se adequar ao que o mercado exige, inclusive com a expansão da oferta para a linha infantil e masculina. Hoje, Pillar administra a loja que é conhecida pela variedade, qualidade das peças e o ambiente acolhedor.

“O Sebrae entrou em minha vida após gerar meu CNPJ como Microempreendedor Individual, em 2010. Após as consultorias, aprendizados e mudanças positivas, nossos clientes sentiram a diferença e nos elogiaram muito, ficaram super satisfeitos”, avaliou a empresária.

Pillar participou, por dois anos consecutivos, do projeto Comércio Digital com consultorias especializadas. Uma delas foi a de Gestão da Imagem Empresarial, com Lica Argolo, que é especialista no assunto e em comportamento profissional. Com o diagnóstico inicial da empresa, Pillar identificou a necessidade de algumas mudanças.

Além da observação das rotinas de atendimento aos clientes, realização de reuniões com a gestão, também foram realizadas pesquisas virtuais e entrevistas com colaboradores e clientes, treinamento de equipe e aperfeiçoamento do uso de recursos digitais para impulsionar os canais de comunicação com a empresa.

O ano de 2023 foi representativo para Pillar e sua loja DIFLOR por trazer muitas mudanças positivas. “Espero um crescimento gigante para 2024, atingindo muitas metas, principalmente depois dos últimos ensinamentos das consultorias que já estamos colocando em prática para as vendas no começo de ano. Adoro os programas do Sebrae, muitos nos edificam”, destacou.

Novas oportunidades

As inscrições para o programa Comércio Digital retornam em 2024. Para participar, basta ser empresário do segmento do varejo na região. Os interessados podem entrar em contato com o Sebrae em Teixeira de Freitas para outras informações por meio do telefone (73) 3291-4333, a partir do dia 15 de janeiro.

Durante o período de férias coletivas do Sebrae, a Central de Relacionamento oferece atendimento à distância pelo telefone e WhatsApp 0800 570 0800, disponível 24h todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados.