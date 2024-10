Empresário acusa pastor Anderson Siilva de agressão e ameaças; “Eu vou caçar você”

Márcio Bieda, empresário e um dos principais denunciantes das práticas da Igreja Bola de Neve, relatou em entrevista ao O Fuxico Gospel um incidente envolvendo o pastor Anderson Silva e sua esposa, durante um show da banda P.O.D em Curitiba.

Bieda afirmou que foi agredido pelo pastor enquanto tentava conversar sobre acusações que Anderson fez após defender o apóstolo Rina, presidente da Bola de Neve.

Segundo Márcio, ele foi ao local do show ao saber que o pastor estaria presente, com a intenção de tentar dialogar. No entanto, o que começou como uma tentativa de conversa acabou em confusão. Bieda relatou que Anderson tentou agredi-lo fisicamente, e a esposa do pastor mordeu um de seus seguranças. “Ele escapou do segurança da casa e veio me dar um soco.”, afirmou o empresário.

Ainda segundo o relato de Márcio, a agressão ocorreu enquanto ele estava imobilizado por seus próprios seguranças, o que o deixou ainda mais irritado. “Ele foi machão quando estava sendo segurado. Quando estávamos só eu e ele, ele não quis conversar, mas na hora que o segurança estava me segurando, ele veio para cima”, desabafou Bieda.

Além da confusão física, Márcio mostrou mensagens enviadas por Anderson após o incidente, onde o pastor, segundo ele, fez ameaças. “Ele me mandou uma foto e disse que ia me caçar com seu grupo de motoqueiros”, afirmou Márcio.

O empresário deixou claro que sua intenção era apenas conversar e esclarecer o sofrimento que ele e sua esposa, grávida à época, passaram devido aos conflitos com a liderança da Bola de Neve.

Ao final da entrevista, Márcio afirmou que, embora não queira mais brigas, não permitirá que o pastor continue disseminando mentiras sobre o ocorrido. Ele ressaltou que sua luta sempre foi por justiça e que busca ser ouvido sobre o que realmente aconteceu.

Assista a entrevista:

