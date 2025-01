Empresário aplica golpes com promessa de sáfari e hospedagem na África do Sul

Um empresário, que comanda uma agência de turismo e apresenta um programa de televisão, é investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por golpes envolvendo pacotes turísticos para Cidade do Cabo, na África do Sul.

As vítimas desembolsaram cerca de R$ 3,3 mil que cobririam a estadia e o passeio, prometidos no pacote turístico. No entanto, quando chegaram à Cidade do Cabo, a reserva no hotel havia sido cancelada há três dias pela mesma pessoa que fez o pedido.

Da mesma forma, as reservas para o passeio no famoso Áquila Safaria foram canceladas e os turistas não conseguiram vagas para o passeio, que já estava com a agenda completa.

O estelionatário afirmou que as vítimas seriam reembolsadas, o que não foi cumprido. As informações são do site Metrópoles.