Empresário baiano é investigado por golpe milionário com carros de luxo

Um empresário baiano é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por aplicar golpes milionários com a venda direta de carros de luxos para clientes de diversos estados, especialmente na capital e interior paulista. De acordo com o inquérito que tramita em segredo de Justiça, cujos trechos a coluna teve acesso, o suspeito oferecia veículos caros a valores bem abaixo do mercado, alegando possuir “créditos tributários de ICMS” capazes de reduzir bastante o preço dos veículos. Quebras de sigilos bancários, fiscais e telefônicos mostraram que ele, junto com um suposto sócio no esquema, lesou mais de 100 pessoas e movimentaram algo em torno de R$ 200 milhões nos últimos anos. Ilusão de ótica As investigações revelaram que o empresário chegou a entregar parte dos veículos – especialmente, picapes – para atrair potenciais alvos, que embarcaram na promessa de compra com preço baixo, mas nunca receberam os carros luxuosos ou tiveram o dinheiro devolvido. Rio Alba Não se sabe se por desleixo ou intenção, uma torneira deixada aberta gerou danos em série na Assembleia Legislativa e colocou em dúvidas o retorno pleno da Casa a partir de 1º de agosto, quando acaba o recesso parlamentar iniciado antes do São João. O caso ocorreu no fim de semana retrasado, mas os estragos só ficaram visíveis na última segunda, quando os setores de engenharia e manutenção avaliaram os estragos do vazamento, que inundou diversas áreas da Assembleia, incluindo as salas das comissões, onde danificou móveis, pisos, paredes e tetos. Até o momento, ninguém identificou o autor do caos. Rede de pesca O prefeito Bruno Reis (União Brasil) lançará em breve um amplo programa voltado a captar investimentos para a capital em ao menos quatro grandes eixos. Entre os quais, logística, no qual o foco é atrair gigantes do varejo global, a exemplo da chinesa Shopee, que quer erguer no curto prazo um centro de distribuição no Nordeste. Batizada de Invista Salvador, a iniciativa mira também consolidar a cidade como polo regional em tecnologia, economia criativa e saúde privada. Barra livre Por falta de provas, a Justiça absolveu o prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo, da acusação de integrar uma organização criminosa especializada em jogos de azar. Em decisão publicada ontem, a juíza Bianca Gomes da Silva, da 2ª Vara Criminal de Camaçari, destaca a ausência de elementos que incriminem Elinaldo e mais cinco denunciados pelo Ministério Público do Estado. Cabo de guerra Duas lideranças do PSD duelam internamente para pavimentar a candidatura a prefeito de Irecê, governada há seis anos e meio por Elmo Vaz (PSB). Um é o ex-prefeito de Lapão, Ricardo Rodrigues. O outro é o deputado estadual Cafu Barreto, ex-prefeito de Ibititá.