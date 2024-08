Empresário baleado em janeiro vira um dos grandes doadores da eleição

Reprodução

1 de 1 querência – Foto: ReproduçãoApós ser baleado e quase morrer em janeiro, um empresário de cidade de Querência, no interior do Mato Grosso, entrou para a lista dos 100 maiores doadores da campanha eleitoral de 2024 divulgada pelo TSE.

Até o momento, o empresário Everton Jacomet figura na 95ª posição do ranking de maiores doadores do país. Ele doou R$ 70 mil para Jean do Coutinho, candidato do União Brasil à prefeitura de Querência.

No início do ano, Jacomet acabou virando notícia após ser atingido quatro vezes pelo seu então sócio Roberto Carlos de Souza Filho. O crime aconteceu em 25 de janeiro deste ano, como noticiou o Metrópoles.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o então sócio tentou se vingar por Jacomet por causa de uma suposta recusa em uma proposta de negócios.

Jacomet acabou sobrevindo aos disparos. Segundo seus advogados na ocasião, ele não teria morrido graças a rapidez no atendimento. Já autor dos disparos foi preso em março.

