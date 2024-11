Empresário chinês apontado como mandante de incêndios em lojas e galpão em Feira de Santana é preso

Após as prisões, os investigadores chegaram ao estrangeiro. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Outros três homens envolvidos no crime estão detidos. A ação foi registrada em setembro deste ano.

As investigações apontam que o empresário planejou o crime por causa de uma rivalidade comercial com o dono das lojas e do galpão, que também é chinês.

Ainda conforme divulgado, o homem é proprietário de um grupo responsável por importação e exportação de produtos diversos e os estabelecimentos incendiados vendiam artigos semelhantes.

Os prejuízos foram estimados em mais de R$ 15 milhões.