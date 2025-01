Empresário de Claudia Leitte manda indiretas para Ivete Sangalo, sua ex-sócia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A polêmica envolvendo Claudia Leitte e Ivete Sangalo, por causa da troca da palavra “Iemanjá” por “Yeshua” na letra de “Caranguejo”, ganhou um novo capítulo e um personagem extra. O empresário da ex-vocalista do Babado Novo, Fábio Almeida, fez um post em uma rede social que foi interpretado como uma indireta para a intérprete de “Sorte Grande”.

No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 21 de janeiro, ele escreveu: “Que a cultura de matriz africana seja realmente respeitada e não usada por poucos para palanque. Aos que, com excessos calculados, uso de algoritmos, escritos sobre redes e síndrome de pequenos poderes, esses não mancharão o debate de verdade.”

Ivete havia participado de um especial do programa Sem Censura no mesmo dia e expressado sua opinião sobre o tema.

Fábio recebeu muitas críticas de fãs da Ivete e chegou a responder alguns comentários, mas apagou. Antes, o empresário disse também em uma entrevista que Claudia Leitte havia bloqueado Ivete Sangalo nas redes sociais, por falta de um diálogo entre as duas com relação ao episódio da suposta intolerância religiosa da primeira. Detalhe: Fábio trabalhou com a mulher de Daniel Cady entre 2011 e 2022, e o rompimento não foi dos mais amigáveis.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, na época que encerrou o relacionamento profissional, Fábio Almeida alegou, em contrato, que não tinha acesso ao balanço financeiro de Ivete Sangalo. Ele também afirmou que os dois estavam se desentendendo e discutindo de forma acalorada.