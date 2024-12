Empresário do setor agropecuário morre em acidente em Bebedouro (SP)

Um trágico acidente ocorreu em Bebedouro, São Paulo, no dia (28), resultando na morte de Francisco José Turchetto Santos, um empresário de 42 anos do setor agropecuário. Ele era o CEO da JF Citrus Agropecuária e filho do conhecido empresário José Francisco dos Santos. O incidente aconteceu durante um treino de ciclismo, quando a caminhonete que fazia a escolta do evento atropelou cinco ciclistas, incluindo Francisco. As circunstâncias para o atropelamento ainda estão sendo investigadas. Aos policiais militares, o motorista disse que precisou desviar o veículo de um animal que cruzou a pista; para a Polícia Civil, ele teria declarado que sofreu um mal súbito, uma espécie de “apagão” e que não se lembrava do que havia acontecido.

O motorista da caminhonete responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo, que se refere a mortes causadas sem intenção. A tragédia gerou comoção na comunidade local, levando a Prefeitura de Bebedouro a decretar luto oficial de três dias em homenagem ao empresário falecido.

O velório de Francisco José Turchetto Santos será realizado na capela do Colégio Anjo da Guarda, e o sepultamento está agendado para o dia 29 de dezembro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias