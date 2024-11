Empresário executado em São Paulo já foi preso dentro de condomínio de luxo em Itacaré

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última sexta-feira (8), já foi preso enquanto estava dentro de um condomínio de luxo em Itacaré, no Litoral Sul baiano. Ele foi solto no dia 7 de junho do ano passado, em liberdade condicional.

O empresário já havia escapado de um atentado do PCC no Natal do ano passado, enquanto celebrava a data com a família na sacada de seu apartamento na zona leste de São Paulo. O ataque aconteceu no início da noite do dia 25 de dezembro. Gritzbach estava na sacada de um prédio no Jardim Anália Franco, bairro nobre da zona leste. Ele disse à polícia que estava distraído quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo feito em sua direção. Ninguém foi atingido.

O ataque que culminou na morte de Gritzbach aconteceu na entrada do terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. O carro suspeito de ter sido usado no ataque foi encontrado abandonado na cidade. Equipes do DHPP e de batalhões de Choque, como a Rota, foram direcionadas para o aeroporto.