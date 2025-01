Empresário, integrante do PCC é preso na praia por fraude em licitação

A Polícia Militar da Bahia prendeu um foragido denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) como líder de organização criminosa constituída para fraudar licitações em diversas cidades do estado de São Paulo. A ação ocorreu segunda-feira (27).

Também denunciado por integrar e promover o Primeiro Comando da Capital (PCC), o líder das empresas que cooptavam ilicitamente contratos com a administração pública foi preso na praia de Arembepe, na Bahia, em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

As investigações do Gaeco MPSP, em conjunto com o Gaeco MPBA e a PMBA, apontaram que o foragido utilizava documentos falsos para se esconder e frustrar o cumprimento de três mandados de prisão preventiva expedidos desde abril de 2024, quando ele fugiu minutos antes das buscas em sua residência.

A Operação Munditia apura fraudes em licitações de prefeituras e câmaras de diversas cidades do estado de São Paulo, com imputado conluio de empresas, corrupção de agentes públicos e falsidades.

O Gaeco já ofereceu seis denúncias e segue na busca da responsabilização dos agentes públicos e demais envolvidos pelos inúmeros crimes identificados ao longo das investigações.