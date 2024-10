Empresário morto após fugir de blitz ostentava vida de luxo e chegou a ser preso por ameaçar “vazar nudes”

O empresário que foi morto após fugir de uma blitz em Feira de Santana no último sábado (12) possui passagens na polícia por ameaçar o vazamento de fotos íntimas de uma cliente, chegando a ser preso em 2018. Fernando Alves Souza Coelho, de 39 anos, também era conhecido pelo estilo de vida de “ostentação”, demonstrando usufruir de luxo em postagens nas redes sociais.

Segundo o G1, sobre o caso da ameaça de vazamento, na época, a Polícia Civil disse que Lengocell, como era conhecido na região, teve acesso às fotos depois que a vítima trocou de celular na loja dele. Antes de deixar o aparelho no estabelecimento, a mulher, que na época tinha 30 anos, esqueceu de apagar as imagens e algumas conversas, que foram encontradas pelo suspeito.

O suspeito entrou em contato com a vítima por meio do WhatsApp, falou sobre as fotos e passou a ameaçar divulgar as imagens nas redes sociais, caso a mulher não fizesse sexo com ele.

O empresário foi solto após passar por audiência de custódia. Na época, o advogado do suspeito, Rosimário Carvalho, disse que o cliente não precisou pagar fiança para deixar a cadeia, mas teria que cumprir restrições impostas pela Justiça, como manter distância da vítima (distância de no mínimo 200 metros) e não poder manter qualquer tipo de contato com ela.

Em uma rede social que levava o nome de seu estabelecimento, é possível ver imagens de viagens que ele fazia. Além disso, o empresário adorava posar em carros de luxo e, também, em lancha.