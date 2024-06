Empresário morto em acidente aéreo em Santa Catarina viajava na aeronave pela primeira vez

O empresário Antônio Augusto Castro, de 52 anos, é uma das vítimas de um acidente de avião em Santa Catarina. Ele havia adquirido a aeronave, um bimotor modelo Baron 95-B55, há menos de um mês e viajava nela pela primeira vez. Castro era sócio de uma construtora em Governador Valadares e estava a caminho do Sul do país para inspecionar uma obra de sua empresa. O voo partiu de Governador Valadares por volta das 14h, com destino a Florianópolis, e deveria durar cerca de três horas. No entanto, o avião não tinha previsão de parada no aeroporto de Joinville. Apesar disso, o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima, a outra vítima, entrou em contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h, mas logo em seguida a comunicação foi perdida. A idade de Assis Lima não foi divulgada.

A aeronave estava em condições regulares para voar, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro. A empresa listada como proprietária do avião ainda era a Conserva de Estradas LTDA. O modelo do bimotor tinha capacidade para transportar até seis pessoas. O certificado de compra e transferência da aeronave foi emitido em 13 de maio deste ano, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A família de Antônio Augusto Castro lamentou a perda do empresário e aguarda mais informações sobre as circunstâncias do acidente aéreo.

