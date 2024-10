Empresário sequestrado tem o corpo encontrado na Avenida Gal Costa nesta terça

O corpo de Lucas ainda vai passar por exames de DNA para comprovar a identidade, contudo, o genitor do empresário o identificou por objetos como aliança e relógio no Instituto Médico Legal.

Moradores que andavam pela via localizaram o corpo, em estado de decomposição, próximo ao bairro de Sussuarana e chamaram a polícia, segundo informações do site Aratu On.

CASO

O desaparecimento de Lucas aconteceu após ele deixar a sogra na região de Novo Horizonte, no bairro de Sussuarana, no sábado (19), de acordo com informações do site Alô Juca. A vítima teria sido abordada pelos suspeitos com uma moto.

A Polícia Civil disse, em nota, que investiga o crime a partir das imagens das câmeras de segurança e outros procedimentos. Agora, o foco está na localização e prisão dos suspeitos.