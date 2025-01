Empresário tenta reunir Lula e Trump em jantar em Mar-a-Lago no dia 17

O empresário Mário Bernardo Garnero, à frente do grupo BrasilInvest, está organizando um jantar que visa reunir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O evento está agendado para o dia 17 de fevereiro, no famoso resort Mar-a-Lago, localizado na Flórida.

Garnero já demonstrou habilidade em promover encontros entre líderes brasileiros e norte-americanos. Ele foi responsável por aproximar Lula do ex-presidente George W. Bush e também organizou um encontro entre Bolsonaro e Trump em 2020, evidenciando sua influência nas relações bilaterais.

O jantar ocorre em um contexto delicado, marcado por tensões relacionadas a tarifas sobre produtos importados. Lula já declarou que, caso Trump decida impor taxas sobre produtos brasileiros, o Brasil retaliará com tarifas sobre mercadorias dos Estados Unidos, acirrando o clima entre os dois países.

Recentemente, um voo com brasileiros deportados, autorizado por Trump, chegou ao Brasil, gerando descontentamento no governo brasileiro. As autoridades brasileiras criticaram o tratamento dispensado aos deportados, o que intensificou as discussões sobre a política de imigração dos Estados Unidos. Em resposta à crise gerada pela deportação, Gabriel Escobar, o novo encarregado de negócios da embaixada americana, fez um pedido de desculpas ao Itamaraty.

