Empresários se preparam para 18º Festival Gastronômico e Cultural de Prado

Capacitações visam preparar estabelecimentos para inovar no maior evento da gastronomia pradense, que acontecerá entre 10 e 20 de outubro.

A 18ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Prado iniciará no dia 10 de outubro, trazendo para os estabelecimentos uma nova proposta de encantar o paladar e o coração dos visitantes com o tema “Sabores do sertão ao mar”, onde os pratos apresentam os traços fortes sertanejos e os encantos do litoral.

Enquanto isso, é preciso muita preparação para oferecer as melhores experiências gastronômicas aos clientes e turistas que visitarão diariamente os restaurantes durante os 10 dias de evento. As capacitações, mentorias e oficinas acontecem durante o mês de setembro para empresários e colaboradores, com o intuito de proporcionar momentos inesquecíveis e conexão com os clientes.

De acordo com a programação, uma das primeiras capacitações será realizada nesta segunda-feira (9), na Associação dos Pescadores em Cumuruxatiba, a partir das 18h30, ministrada pelo Projeto Budiões sobre o consumo consciente de pescados. A mesma oficina será apresentada em Prado, na terça-feira (10), às 14h30, no Palácio do Turismo. As inscrições estão disponíveis nos links abaixo.