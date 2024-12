Empresas de criptomoedas intensificam apoio financeiro a Donald Trump

As empresas do setor de criptomoedas estão intensificando seu apoio financeiro a Donald Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. A exchange Kraken, por exemplo, anunciou uma contribuição de US$ 1 milhão para o comitê responsável pela cerimônia de posse, marcada para o dia 20 de janeiro. Além disso, Nathan Allman, da Ondo Finance, revelou que sua empresa também planeja fazer uma doação de igual valor. Os doadores terão acesso a uma série de eventos exclusivos, que incluem uma recepção com os indicados para o gabinete, um serviço religioso e o baile inaugural.

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, mencionou que a empresa está disposta a contribuir com US$ 5 milhões em tokens XRP para as festividades de posse. Esse movimento reflete o crescente envolvimento da indústria de criptomoedas na política. Durante o ciclo eleitoral, as doações do setor chamaram a atenção, com três super PACs investindo um total de US$ 133 milhões nas campanhas. A Coinbase, uma das principais exchanges de criptomoedas, também se destacou ao doar US$ 1 milhão ao comitê de inauguração de Trump e Vance, mesmo antes da definição dos resultados eleitorais.

Kara Calvert, representante da Coinbase, enfatizou a importância de colaborar com a nova administração para estabelecer uma regulamentação clara para o setor de criptomoedas. Ela destacou que é fundamental se envolver desde o início para garantir um ambiente regulatório favorável e produtivo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira