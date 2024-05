Empresas doam R$ 14 milhões para vítimas de tragédia no RS

Diversas empresas de diferentes setores estão se mobilizando para ajudar a população atingida pela tragédia no Rio Grande do Sul (RS). Até o momento, o valor arrecadado em recursos financeiros chega a quase R$ 14 milhões. As iniciativas incluem doações de água potável, roupas, medicamentos, itens de higiene, além de apoio no transporte dos mantimentos e resgate dos desabrigados. A Petrobras aprovou uma doação de R$ 5,6 milhões para apoio à população das cidades de Canoas e Esteio. A Vale vai repassar R$ 1 milhão para a ONG Ação da Cidadania e a Cimed está doando R$ 1 milhão em medicamentos para o governo estadual. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) arrecadou mais de R$ 1,1 milhão para as vítimas. A falta de água tem sido um dos grandes problemas enfrentados pela região. O grupo de laticínios Lactalis Brasil está envasando água em embalagens plásticas e acartonadas, que normalmente carregam leite. A Ambev vai parar a produção de cerveja em Viamão para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. Roupas, alimentos e itens de higiene também são foco de doações. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) vai oferecer kits de limpeza e alimentos essenciais para as famílias necessitadas. A Petz transformou algumas lojas em pontos para receber doações e a Natura está apoiando franqueados e consultoras mais afetados. A empresa de alimentos Kellanova irá enviar sete toneladas de produtos não-perecíveis e a Nestlé doará cerca de 20 toneladas de alimentos.

Seguradora amplia serviços de manutenção

A mobilização por ajuda às vítimas abrange empresas de todo o país e dos mais variados segmentos. 180 Seguros, seguradora tech, liberou o acesso às assistências para todos os segurados ativos nas regiões afetadas, mesmo àqueles que não fizeram a contratação de pacotes assistenciais. Ou seja, o cliente poderá utilizar serviços como encanador, eletricista, limpeza de residências, cobertura provisória de telhados, entre outros, sem cobrança adicional, assim que o acesso às residências for regularizado. A ação contempla qualquer segurado da companhia que tenha contratado o seguro residencial e esteja localizado nas regiões afetadas. Segundo a empresa, a equipe de atendimento da 180 Seguros está focada em realizar contatos individuais com todos os segurados da região por telefone e e-mail para entender as necessidades de cada um e prestar o apoio necessário. A companhia de seguros informou que também firmou parceria com a ONG Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e realizou a doação de cestas básicas e kits de higiene que ajudaram a abastecer cerca de 500 famílias afetadas pelos estragos causados pelas chuvas.

