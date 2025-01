Empresas precisam de mais “energia masculina”, diz Mark Zuckerberg

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, lamentou que o meio corporativo tenha se distanciado do que chamou de “energia masculina”. A declaração foi dada em entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience, nessa sexta-feira (10/1), e acontece em meio a gestos do executivo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

Na entrevista, Zuckerberg afirmou que a “energia masculina é boa” e lamentou que empresas tenham se tornado “neutras”.

“A energia masculina, eu acho boa, e obviamente a sociedade tem muito disso, mas acho que a cultura corporativa estava realmente tentando fugir disso”, disse o empresário.

Em seguida, ele complementou: “A cultura corporativa meio que se inclinou para ser essa coisa um pouco mais neutra”.

O empresário também comparou o ambiente das empresas a lutas de MMA e avaliou ser positivo quando uma cultura “celebra um pouco mais a agressão”.

Mudanças na Meta

Na última semana, a Meta, dona das redes sociais como o Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou mudanças na política de moderação de conteúdo.

A principal delas foi o fim do programa de checagem de fatos e incorporação do sistema de “notas da comunidade”, semelhante ao adotado pelo X, plataforma do bilionário Elon Musk.

Segundo o Zuckerberg, a decisão foi tomada para ampliar a “liberdade de expressão” nas redes controladas pela Meta.

Ainda durante entrevista ao podcast, o empresário criticou a quantidade de pedidos do governo de Joe Biden em relação à remoção de conteúdos sobre vacinas que circulavam nas plataformas durante a pandemia de Covid-19. “Foi brutal”, disse.