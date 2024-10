Empréstimo milionário, mudança no ICMS e Orçamento: Veja as 5 principais pautas do governo na AL-BA

Passada as eleições municipais, os deputados estaduais voltam de seus redutos eleitorais para apreciar as matérias na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). O governo do estado, liderado por Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou projetos tratados como prioridades pela gestão, entre eles está o empréstimo de R$ 616 milhões, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, e as criações da Bahia Filmes e do Minha Casa Minha Vida – Bahia.

A AL-BA ainda permanece em clima morno, com as atividades voltando aos poucos, mas a expectativa é de que os projetos sejam votados ainda neste ano.

Veja os projetos:

PL 25482/2024 -EMPRÉSTIMO DE R$ 616 MILHÕES

O Projeto de Lei encaminhado pelo governo do estado prevê uma operação de crédito de R$ 616 milhões junto à Caixa Econômica Federal com garantias da União. De acordo com o Executivo estadual, o valor é destinado para investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O requerimento de urgência para apreciação da matéria foi aprovado em sessão plenária da AL-BA no dia 3 de setembro.

PL 25503/2024 – MUDANÇA NA COBRANÇA DO ICMS

Esse PL adequa a legislação estadual que trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às leis federais nº 192 e de nº 204.

A 192 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior. Enquanto isso, a 204 alterou a Lei Kandir, para vedar a incidência do ICMS nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.