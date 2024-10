Enchente na Tailândia mata dois elefantes no norte do país

A mídia tailandesa informou que pelo menos dois elefantes foram encontrados mortos e vários outros continuam desaparecidos após enchentes e fortes chuvas em Chiang Mai, no norte da Tailândia. A maioria dos 125 elefantes mantidos no Elephant Nature Park da cidade foi levada para um local seguro. Alguns animais escaparam por conta própria em busca de terrenos mais altos. Fotos na imprensa mostraram elefantes em águas tão profundas que mal conseguiam manter a cabeça acima dela.

Várias províncias no centro da Tailândia se prepararam para enchentes no domingo (6) após o Departamento de Irrigação anunciar que liberaria água de uma grande represa, depois de semanas de chuvas intensas frequentes. A chuva parou de cair em Chiang Mai, mas muitas pessoas, especialmente os idosos, continuaram isoladas pelas águas das enchentes, que em algumas áreas chegavam até a cintura ou mais.

Equipes voluntárias de resgate, muitas vezes viajando de barco, trabalharam para fornecer alimentos ou ajudar a desocupar regiões. Complicando ainda mais a situação, a eletricidade foi cortada em alguns bairros por razões de segurança. Áreas populares entre os turistas, como o Night Bazaar e o Tha Pae Gate, ficaram sob até um metro de água. A mais recente enchente em Chiang Mai começou quando o rio Ping, que corre ao longo da borda leste da cidade, começou a transbordar na sexta-feira (4).

*Com informações do Estadão Conteúdo e Associated Press

Publicado por Matheus Lopes