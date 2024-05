Enchentes atingem Santa Catarina e mais de 800 pessoas precisam sair de casa

Depois do Rio Grande do Sul, as chuvas atingem o Estado de Santa Catarina. Neste final de semana, 20 municípios catarinenses entraram em estado de alerta devido às inundações, segundo a Secretaria da Proteção e Defesa Civil (SDC) do Estado. Mais de 800 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

Um relatório emitido pela Defesa Civil na tarde deste domingo (19) apontou 614 moradores desabrigados. Deste total, 467 em Rio do Sul, 41 em Lontras, 40 em Presidente Prudente, 27 em Agronômica, 15 em São João Batista, 14 em Taió e 10 em Blumenau. Há ainda 274 pessoas desalojadas, principalmente nas cidades de Presidente Getúlio, Pouso Redondo e Taió, mas o número pode aumentar.

Em Rio do Sul, a cidade mais atingida, a prefeitura decretou situação de emergência depois que o nível do Rio Itajaí-Açu chegou aos 9,06 metros. Em 48 horas, choveu 217 milímetros, mais da metade da chuva prevista para o mês. O município, no Vale do Itajaí, abriu cinco abrigos para atender os desalojados.

Até o início da tarde havia 467 desabrigados. A prefeitura pediu a atenção dos moradores devido ao alto risco de deslizamentos e em caso de sinais, como rachaduras no solo e trincas em paredes, a saída imediata do imóvel.

Outras regiões do Estado, como o Meio-Oeste, Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis também tiveram chuvas intensas. O governador Jorgino Mello (PL) determinou a ativação do Centro Integrado de Operações da Defesa Civil estadual para monitorar o nível dos rios.

A região Sul do Estado já havia sofrido com as chuvas intensas entre os dias 11 e 13 de maio e voltou a ser atingida por novas tempestades. Do evento climático anterior, ainda estão desalojadas 153 pessoas no município de São João do Sul e 4 em Passos de Torres.

Segundo a Defesa Social do Estado de Santa Catarina, a condição neste domingo (19) está mais favorável devido à chuva mais fraca, porém muitos rios ainda estão com nível em elevação. Em Rio do Sul, ocorreram transbordamentos de rios e ribeirões nos bairros Barra do Trombudo, Taboão, Valada São Paulo, Ribeirão do Tigre e Ribeirão Matador.

Pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas pelos bombeiros. A queda de um muro no bairro Barragem atingiu uma residência, sem feridos. O loteamento Luiz Bianchet estava com 1,5 metro de água nas ruas. Havia alagamentos também no bairro Canoas.

Monitoramento da Defesa Civil

Segundo o monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil de Santa Catarina, a chuva começou a perder força e a se concentrar entre a grande Florianópolis e o norte do Estado durante a madrugada deste domingo (19). No restante do Estado, a chegada do ar frio e seco está estabilizando o tempo. Em virtude dos elevados volumes já registrados de chuva, o risco segue alto para ocorrências relacionadas a deslizamentos e inundações.

Os rios nas bacias hidrográficas dos rios Itajaí e Tijucas seguiram em elevação ao longo do início de madrugada nos principais pontos de monitorados, porém apresentam elevação mais lenta se comparado a tarde e noite do sábado (18). O ponto monitorado onde o nível do rio apresenta maior elevação é no município de Blumenau, em torno de 29 cm por hora.

Na região do Alto e Médio Vale do Itajaí estão concentrados os principais pontos de emergência, como Rio do Sul, Ituporanga e Laurentino. Já nos municípios de São João Batista e Nova Trento, na bacia do rio Tijucas, o rio de mesmo nome segue em elevação mais lenta. Devido a redução das chuvas, a tendência é que o rio nestas localidades atinja seu pico e entre em estabilidade.

Na tarde de domingo (19), as chuvas registradas foram de 3.8 mm em Bom Jardim da Serra e 3.6 mm em Urupema e Praia Grande. Os ventos sopram de direções variadas pelo Estado, com intensidade fraca. Não são esperadas mudanças significativas nas condições do tempo para as próximas horas e não há risco para ocorrências meteorológicas, segundo o relatório.

Hotel evacuado e rodovias bloqueadas

Em Florianópolis, no sábado (18), as pessoas que estavam em um hotel na Praia de Canasvieiras precisaram ser evacuadas pelos bombeiros depois que uma obra foi alagada e houve a queda de um muro entre as edificações, com vazamento de gás. Neste domingo (19), na cidade de Canelinha, cinco ruas foram interditadas após cinco casas terem sido danificadas pelos alagamentos. A região Central de São João Batista foi atingida pelo transbordamento do Rio Tijucas e 15 pessoas foram levadas para um abrigo preventivo.

Três rodovias catarinenses estão bloqueadas em consequência das chuvas. No km 116 da BR-470, em Ibirama, uma queda de barreira obstrui totalmente a pista. Na SC-350, a pista foi totalmente interditada pela enchente no km 359, no acesso do município de Ituporanga. Já no km 297 da SC-114, entre Lages e São Joaquim, uma grande rachadura no asfalto obrigou à interdição da pista.

*Com informações do Estadão Conteúdo