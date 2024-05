Enchentes devem deixar 46,7 milhões de toneladas de entulho no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul está sendo palco de enchentes devastadoras que deixaram um rastro de destruição. Além dos danos visíveis a propriedades e infraestrutura, o Estado agora enfrenta a gestão de aproximadamente 46,7 milhões de toneladas de entulho, conforme estimativas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em parceria com a empresa Mox Debris. As chuvas intensas, além de elevar o nível do Rio Guaíba, causaram o desabamento e deslocamento de casas, aumentando o volume de destroços. A ventania, por sua vez, contribuiu para a queda de telhas e dispersão de madeira e outros materiais, que agora obstruem as galerias e afetam ação da drenagem, tornando os alagamentos mais frequentes e severos. A estimativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que mais de 44% dos imóveis no estado sofreram impactos das enchentes, com muitas moradias ainda submersas ou severamente danificadas.

