Enchentes no Rio Grande do Sul deixam 162 mortos e 806 feridos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim na noite desta quarta-feira (22) em que confirma mais uma morte devido às fortes chuvas no Estado, totalizando 162 óbitos. O número de desaparecidos ainda é preocupante, com 75 pessoas ainda não localizadas. Além disso, há 806 feridos registrados até o momento. Os impactos das chuvas atingiram 467 municípios gaúchos, resultando em 68.345 moradores desabrigados e 581.633 desalojados. A tragédia já afetou mais de 2,3 milhões de indivíduos. O governo estadual informou, ainda, que 82.666 pessoas e 12.358 animais foram resgatados e estão recebendo assistência.

Após quase três semanas de paralisação devido às inundações causadas pelo lago Guaíba, as escolas municipais de Porto Alegre retomaram suas atividades na última segunda-feira (20). O retorno está sendo feito de forma escalonada, com mais 16 escolas reabrindo na terça-feira (21). Na rede estadual de ensino, 1.060 escolas foram afetadas em 248 municípios, impactando 378.989 estudantes.

Um total de 567 escolas foram danificadas, sendo que 67 delas estão servindo como abrigo para os moradores desabrigados pela catástrofe climática. De acordo com a Defesa Civil, 1.847 escolas já retomaram as aulas, enquanto outras 493 ainda não voltaram e 325 delas ainda não têm previsão de retorno. A situação no Rio Grande do Sul após as chuvas é crítica, com 2.342.460 pessoas afetadas em todo o estado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA