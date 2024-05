Enchentes no Rio Grande do Sul: mais de 327 mil desalojados

A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas, passando de mais de 163 mil nessa quarta-feira (8) para 327.105 nesta quinta-feira (9), conforme o último boletim da Defesa Civil estadual. Em relação aos municípios atingidos, o número chega a 431, o equivalente a mais de 80% das cidades do estado. No total, 1,74 milhão de gaúchos já foram afetados de alguma forma pelas enchentes. As mortes causadas pelas chuvas chegam a 107, com 134 desaparecidos e 754 feridos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas fortes no estado a partir desta sexta-feira (10) até o domingo (12), com maior intensidade entre o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina. O nível do rio Guaíba está abaixo dos 5 metros, porém os rios do sul do estado começaram a subir e transbordar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA