Enchentes no RS: casal de idosos é resgatado por voluntários

Com mais de 150 vítimas e aproximadamente 538 mil pessoas desalojadas, uma grande mobilização foi criada para auxiliar os moradores do Rio Grande do Sul. Entre os muitos casos que ilustram a gravidade da situação, destaca-se a história de um casal de idosos em Canoas, que resistia a abandonar sua casa apesar das adversidades extremas, como a falta de água potável e alimentos. Graças à persistência dos voluntários, a família foi convencida da necessidade de evacuação. No dia seguinte, foram resgatados e receberam os cuidados iniciais de uma equipe liderada por Renato Ribeiro de Moraes, um enfermeiro voluntário especializado em resgate, que veio de Minas Gerais para ajudar. A atenção dada ao casal, desde mantas térmicas até alimentação e café quente, foi crucial para garantir sua estabilidade até que pudessem ser levados a um hospital.

Voluntários de várias partes do país uniram-se para oferecer suporte, resultando na montagem de uma infraestrutura emergencial, incluindo um contêiner adaptado como centro médico. Este centro, equipado com doações de insumos e medicamentos, tem sido fundamental para o atendimento das vítimas, permitindo a realização de triagens e primeiros socorros. Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, Renato enfatiza a importância do atendimento, “nós temos medicações para primeiro socorros e para preventivo de leptospirose devido à água estar muito suja, e principalmente, quando vemos a necessidade que essas pessoas precisam de alimentação, ou até mesmo reverter uma hipoglicemia e no caso de extremo frio, nós conseguimos fazer o atendimento”.