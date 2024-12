Encontro de Eduardo Leite com Cate Blanchett viraliza

O encontro da atriz Cate Blanchett com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), chamou atenção nas redes sociais.

De acordo com O Globo, a atriz se reuniu com o governador para discutir sobre sua preocupações sobre os efeitos das mudanças climáticas e sua conexão com o deslocamento forçado de populações.

Em imagens compartilhadas nas redes, eles tentaram ligar para o marido de Eduardo, que é fã da atriz, mas Thales Bolzan não atendeu a chamada. “Da próxima vez, atenda a chamada, Thales. Onde você está?”, disse a atriz no vídeo divulgado pelo governador.