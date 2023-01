Encontro entre o presidente Lula e ditador Nicolás Maduro é cancelado

Petista está na Argentina participando da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (Celac)

Presidente Lula está na Argentina para participar da 7ª cúpula (Celac)



O encontro entre o presidente Luis Inácio Lula da Sila (PT) e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que estava marcado para acontecer nesta segunda-feira, 23, às 16h, foi cancelado. O compromisso foi retirado da agenda oficial do petista que está na Argentina para participar da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (Celac). A equipe da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria para saber o motivo do cancelamento, mas ainda aguarda resposta. Lula e Maduro estão na Argentina participando da Celac. A proximidade do petista com o chefe de Estado venezuelano já foi criticado anteriormente pela proximidade com líder venezuelano. Há a expectativa de que Lula também tenha um encontro com Miguel Díaz-Canel, chefe do regime de Cuba, mas ainda não há confirmação. A volta do Brasil à Celac, da qual se retirou em 2020, é tema emblemático no sentido da reinserção do Brasil em sua própria região. A Cúpula ocupará manhã e tarde da agenda da terça-feira, 24.

Confira agenda completa de Lula para esta segunda-feira: 10h30 – Cerimônia de oferenda floral no Monumento ao Libertador General José de San Martín

11h00 – Reunião com o Presidente da República Argentina, Alberto Fernández

12h15 – Cerimônia de assinatura de atos

12h40 – Declaração à imprensa

13h15 – Almoço de trabalho oferecido pelo Presidente da República Argentina, Alberto Fernández

15h00 – Cerimônia de abertura do Encontro Empresarial Brasil-Argentina

15h30 – Cumprimentos às representantes das Mães e Avós da Praça de Maio

19h15 – Inauguração da Mostra Fotográfica Povos Originários – Guerreiros do Tempo, de Ricardo Stuckert

19h30 – Apresentação musical em celebração à Irmandade Brasil-Argentina