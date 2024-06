Encontro marcado em Wembley: Real e Dortmund decidem a Champions

Em um dos maiores templos da história do futebol, Real Madrid e Borussia Dortmund se preparam para a final na edição de 2023/24 da Champions League. A grande decisão acontece neste sábado (1º/6), às 16h, no Estádio de Wembley, na Inglaterra.

Entre as despedidas de Toni Kroos e Marco Reus, o possível fim do jejum do time alemão e a possível 15ª taça dos espanhóis, a grande decisão do certame continental promete um final inesquecível, independente do seu resultado. A partida terá transmissão ao vivo na Tv aberta, pelo SBT, e na Tv fechada, pela TNT Sports.

kroos-real-madrid-trofeus-jogador-mais-titulos-historia-futebol

Este será o último jogo de Toni Kroos com a camisa do Real Madrid Yasser Bakhsh/Getty Images

vini-jr-real-madrid-esporte

O time Merengue chega a 18ª final da Champions da sua história Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

marco-reus-borussia-dortmund-anuncia-saida

A partida também marcará a última dança de Marco Reus com o Borussia Dortmund Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Borussia Dortmund v Atletico Madrid: Quarter-final Second Leg – UEFA Champions League 2023/24

O time alemão não chegava para uma final de Champions League desde 2013, quando perdeu para o Bayern de Munique no mesmo Estádio de Wembley Photo by Leon Kuegeler/Getty Images

Há 11 anos sem chegar à uma final de Champions e há 27 sem conquistar o título da competição, o Borussia Dortmund chega para a decisão da competição apostando todas as suas fichas no título. Em adição ao possível fim de um jejum histórico, a muralha amarela se prepara para a despedida agridoce de um dos seus grandes jogadores.

Do outro lado, o Real Madrid chega para a final com ares de campeão e a os números ao seu lado. Na sua 18ª final na história da competição, o clube merengue chega para a decisão com um histórico de 14 títulos e um aproveitamento de 82,3% em finais de Champions. Ao mesmo tempo, os blancos também se preparam para a despedida de um dos maiores jogadores da sua história.

Despedidas Após 12 anos de história e dedicação ao Dortmund, Marco Reus se despede do time do seu coração neste sábado, no maior palco do futebol europeu. No mesmo Wembley em que perdeu a final para o Bayern de Munique há 11 anos, o ídolo alemão quer deixar a equipe com a vitória do maior título da temporada europeia e a certeza de que fez história diante da muralha amarela.

Já Toni Kroos diz adeus a seu clube do coração em um momento completamente diferente do seu companheiro de seleção alemã. O anúncio da aposentadoria de um dos maiores meio-campistas do Real Madrid veio como um baque para a torcida, que acompanhava Kroos em uma das suas melhores temporadas com a camisa do time espanhol.

Depois de quatro Champions League, três Supercopas da UEFA e cinco mundiais da Fifa, Kroos deixa o Real Madrid na certeza de que ocupa a galeria dos imortais do time de Madrid. Para se despedir com chave de ouro, Kroos pode adicionar mais um título à sua sala de troféus com o clube no jogo que marca a sua última dança no futebol europeu.