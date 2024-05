Endometriose: conheça a doença que acomete celebridades como Gisele Bündchen, Demi Lovato e Larissa Manoela

Especialista no segmento, Dr. Cláudio Crispi Jr. fala sobre os detalhes por trás da enfermidade

No Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, celebrado em 7 de maio, mulheres famosas do Brasil e do mundo se unem à causa para aumentar a visibilidade da doença e quebrar o silêncio que, por tanto tempo, a cercou. Entre elas estão atrizes, cantoras, esportistas e influenciadoras digitais que, ao compartilharem suas histórias e experiências, contribuem para o combate à desinformação, ao diagnóstico tardio e à falta de acesso a tratamento adequado.

A endometriose, doença crônica ginecológica que afeta cerca de 6 milhões de mulheres brasileiras, ainda é cercada por mitos e preconceitos. Caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero, a doença causa diversos sintomas, como dores pélvicas intensas, infertilidade e fadiga, impactando significativamente a qualidade de vida das mulheres.

Famosas quebrando o silêncio

Alinne Moraes: A atriz brasileira revelou em entrevistas ter endometriose e luta contra a doença há anos.

Gisele Bündchen: A supermodelo brasileira também convive com a endometriose e é um importante porta-voz da causa.

Demi Lovato: A cantora e atriz americana é outra famosa que se abriu sobre sua experiência com a doença, combatendo o estigma que a cerca.

Lena Dunham: A atriz, escritora e cineasta americana é um exemplo de como a endometriose pode afetar a vida de uma mulher jovem, compartilhando suas experiências em seu livro “Not That Kind of Girl”.

Larissa Manoela: A cantora e atriz brasileira convive com a doença, tendo sido diagnosticada pelo próprio Dr. Cláudio Crispi Jr.

Prevenção e tratamento

O Dr. Claudio Crispi Jr., ginecologista e especialista em endometriose, destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento individualizado para cada paciente:

“A endometriose é uma doença complexa e multifatorial, por isso, o diagnóstico nem sempre é fácil. É fundamental que as mulheres estejam atentas aos sintomas e busquem ajuda médica especializada. O tratamento varia de acordo com a gravidade da doença e os desejos da paciente, podendo incluir medicamentos, cirurgia e acompanhamento psicológico.”

O que é endometriose?

“A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero. Esse tecido pode se implantar em diversos órgãos, como os ovários, trompas de Falópio, intestino e peritônio, causando dor, infertilidade e outros problemas de saúde.” – Dr. Claudio Crispi Jr.

Juntas por um futuro sem dor

A luta contra a endometriose ainda é longa, mas a união de mulheres famosas e da comunidade médica em prol da conscientização e do acesso ao tratamento adequado é um passo importante para garantir que todas as mulheres que sofrem com a doença tenham a chance de viver uma vida plena e livre de dor.