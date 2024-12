Enel diz que restabeleceu fornecimento de energia para 97% dos clientes em SP

A Enel São Paulo anunciou que conseguiu restabelecer o fornecimento de energia elétrica para 97% dos clientes que foram afetados pelas fortes chuvas ocorridas na última sexta-feira, dia 20. A empresa afirma que ainda está empenhada em normalizar o serviço para cerca de 18 mil consumidores que continuam sem energia. O número de clientes sem fornecimento de energia é de 55.836, o que representa aproximadamente 0,71% do total de usuários atendidos pela companhia, mas nem todos foram afetados pelo temporal. Há, por exemplo casos de desligamento pré-agendados para manutenção de rede.

As áreas mais impactadas pelas intempéries incluem a zona leste da capital paulista, com destaque para os bairros de Vila Prudente, Itaquera, São Mateus e Carrão, além da zona Norte, que abrange Brasilândia e Tremembé, e o município de Ribeirão Pires. As chuvas foram acompanhadas por rajadas de vento que ultrapassaram os 80 km/h, resultando em quedas de árvores e danos significativos à infraestrutura elétrica. O Corpo de Bombeiros registrou um total de 111 ocorrências relacionadas a quedas de árvores, evidenciando a gravidade da situação.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA