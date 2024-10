Enel mobiliza equipes internacionais para restabelecer energia após temporal em São Paulo

Após o forte temporal que atingiu São Paulo e a região metropolitana na última sexta-feira (11) a Enel mobilizou operadores de suas unidades internacionais para auxiliar no restabelecimento da energia elétrica. O impacto do evento climático afetou 2,1 milhões de clientes, com cerca de 400 mil ainda sem fornecimento, sendo 283 mil apenas na capital paulista. A empresa anunciou que todos os clientes afetados terão a energia restabelecida em até três dias. Para isso, a Enel contou com o apoio de outras distribuidoras e enviou profissionais de suas operações no Chile, Itália, Espanha e Argentina. Além disso, equipes do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas para ajudar na recuperação.

A situação exige a substituição de postes e cabos danificados. A Prefeitura de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores, das quais 75 ainda aguardam a intervenção da Enel. Atualmente, a empresa conta com 2,9 mil técnicos em campo e disponibilizou 500 geradores para garantir o funcionamento de serviços essenciais durante a crise. Em um esforço para melhorar a infraestrutura elétrica, a Enel anunciou um investimento significativo de R$ 6,2 bilhões em São Paulo, que será realizado entre 2024 e 2026. O foco desse investimento será a modernização das redes elétricas e a ampliação da capacidade de comunicação com os clientes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA